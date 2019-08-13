Ведущая "Дома-2" засветилась в постельной сцене

Артистка выразила пылкие чувства в интимном видео

Ольга Орлова не прочь поваляться в кровати с братьями меньшими. В такой постельной сцене и засветилась экс-солистка "Блестящих, а ныне ведущая "Дома-2".

На видео, выложенном в сторис, она лежит в пеньюаре и крепко обнимает большого лохматого пса, несколько раз целуя его. Тот нежно облизывает ее в ответ.

Артистка еще и шепчет что-то другу на ухо. При этом выглядит она сексуально: грудь частично видна из пеньюара, глаза блестят.

У ног звезды на кровати лежат еще две собаки. Одну из них Орлова гладит по голове, а та вытягивается от удовольствия.

Ранее за такое Ольгу ругали беспощадно. Некоторые даже сказали, что у нее старческий маразм.

Звезда не раз делилась в соцсетях кадрами с животными, что вызывало неоднозначную реакцию подписчиков. Одни восхищаются добротой ведущей "Дома-2", другие называют перебором столь тесное общение с собаками. Но артистка не обращает на это внимания.

Ведущая "Дома-2" часто показывалась и в откровенных кадрах. Однажды соблазнительные формы звезды вызвали бурную реакцию у мужчин, и ей сделали пикантное предложение.