Бузову затравили за слова о блокаде

Неудачная шутка певицы разозлила поклонников

Ольга Бузова нечаянно вызвала волну возмещения в Сети – интернет-пользователи возмутились тем, что звезда назвала себя "блокадницей". Телеведущая поспешила объяснить свой поступок.

На своей страничке в Instagram Ольга опубликовала ролик, в котором она сидит за столом в микрокупальнике и облизывает тарелку, а потом говорит в камеру:

"Ну если вкусно мне! Я блокадница".

Подписчикам Бузовой все это очень не понравилось.

"Блокадница... не смей упоминать даже это святое слово,со своего грязного рта", "есть вещи и события, шутить о которых – вверх цинизма и низость, чем, видимо, и является Олечка Бузова-доброе сердечко, вечно всеми непонятая", "меня тож это покоробило....", "некрасиво конечно упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь ...люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему", "Зачем блокадников осмеивать?" -

написали в комментариях к ролику.

Сама звезда была весьма удивлена реакцией своей публики.

"Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушки и с дедушками. Они жили в блокадном Ленинграде и у нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила", –

приводит слова Бузовой РЕН ТВ.

Ольга добавила, что в детстве ей часто рассказывали, как дорога была в блокаду каждая крошка хлеба.

Ирина Бузова, мама Ольги, объяснила, что некоторые привычки бабушки распространились на всю семью.

"Папа все время шутил, что пережитое передается в генах. Что в этом такого? Каждый видит в мере своей испорченности", -

цитирует Бузову-старшую телеканал.

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.