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"Вкусняшка": звезда "Дома-2" растянулась на пляже и показала булочку

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Знаменитая красотка утерла нос злопыхателям

Экс-участница знаменитой телестройки Дарья Пынзарь частенько балует своих подписчиков соблазнительными фото. После кривляний в лифте без одежды, когда тело девушки раскритиковали в пух и прах, она выложила эротичный снимок, на котором продемонстрировала фигуру без изъянов. 

Красотка из "Дома-2" эротично улеглась на шезлонг в вязанном купальнике с аппетитным бургером. Левую руку задрала вверх, чтобы казаться стройнее. Многие представительницы прекрасной половины человечества пользуются этой "техникой" обмана.

Правую конечность Дарья отвела в сторону, что также позволило ей показать свои формы в лучшем виде. Однако вишенкой поста в Instagram стала подпись к снимку. Пынзарь позаботилась, чтобы фантазия подписчиков разыгралась, а у мужской их части после прочитанного, что называется, потекли слюнки.

"Заказываем бургер, фоткаем, съедаем с него огурчик и можно грызнуть котлетку и понюхать булочку. Шучу-шучу)))), едим в удовольствие но именно бургер редко, главное с омномноммном удовольствием)))", – письменно пофлиртовала Дарья. 

И ни капельки не пожалела об этом, ведь и фото, и подпись произвели желаемый эффект. 

"Вкусняшка", "Ммм... обожаю бургеры!!!", "Аппетитное фото",  "Да... я запала", "Соблазнительница", "Вау, фигурка СУПЕР!!!" – не скупились на комплименты "комментаторы". 

Однако нашлись и те, кто предостерег Дарью о последствиях злоупотребления фастфудом. 

 "Фуууууу, какая гадость, "Ещё чу чуть и ты пожирнеешь в теле", – написали они.  

Дарья Пынзарь – счастливая мама двоих детей и одна из самых ярких представительниц телевизионной фабрики любви. 

Ксения АНДРЕЕВА
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