С бутылкой и в трусах: Водонаева присела на улице

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Алена Водонаева решила порадовать мужскую аудиторию: бывшая звезда "Дома-2" поделилась пикантной фотографией, сделанной на улице Лос-Анджелеса.
Красотка надела трусы в горошек с розовым бантом на попе и лиф с оборочками и присела на корточки так, чтобы все желающие могли полюбоваться ее голыми ягодицами.
"Этим летом у меня вообще мало секси фоток. То ли из-за жирной задницы, которую я себе наела в Америке, то ли настроение не очень секси", -
кокетливо посетовала Алена на своей страничке в Instagram.
Поклонники утешили звезду и засыпали ее комплиментами:
"твоя попа в любом размере секси))) идеальная", "Огогошечки", "Ну, попец тут хороший, только по– моему он уже схуднул)))" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Ранее Водонаева на радость поклонникам показалась в стрингах.
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