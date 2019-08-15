С бутылкой и в трусах: Водонаева присела на улице

Аппетитную попу дива украсила игривым бантиком

Алена Водонаева решила порадовать мужскую аудиторию: бывшая звезда "Дома-2" поделилась пикантной фотографией, сделанной на улице Лос-Анджелеса.

Красотка надела трусы в горошек с розовым бантом на попе и лиф с оборочками и присела на корточки так, чтобы все желающие могли полюбоваться ее голыми ягодицами.

"Этим летом у меня вообще мало секси фоток. То ли из-за жирной задницы, которую я себе наела в Америке, то ли настроение не очень секси", -

кокетливо посетовала Алена на своей страничке в Instagram.

Поклонники утешили звезду и засыпали ее комплиментами:

"твоя попа в любом размере секси))) идеальная", "Огогошечки", "Ну, попец тут хороший, только по– моему он уже схуднул)))" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Водонаева на радость поклонникам показалась в стрингах.