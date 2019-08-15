"Псиной воняет": вокруг ведущей "Дома-2" разгорелся скандал

Поклонники телезвезды разделились на 2 непримиримых лагеря

Ольга Орлова поделилась подробностями своей жизни и вызвала настоящую бурю в Сети.

"Мои меховые грелки )))) Очень актуально холодным московским летом", -

написала Орлова под новой фотографией на своей страничке в Instagram.

На снимке видно, что на белой с позолотой кровати звезды развалились довольно крупные собаки.

Не всем подписчикам Ольги понравилось увиденное:

"Собаки должны знать место", "наверняка же псиной по всему дому воняет", "ну если ей нравится если кровать в собачьей шерсти то тогда нет коментов. Не гигиенично", "Я все понимаю. И любовь к животньім канеш. Но до такой степени ну нет не могу понять. Етот собачий запах и в постеле и на Оле. Ну не знаю".

Но нашлись и такие, кого картинка умилила:

"Везет твоим собакам! Греют такую девчулю о которой тысячи мужчин мечтают", "Пролистала комментарии – люди активно обсуждают собак, в то время, как Собаки на фото выглядят Человечнее подавляющего большинства комментаторов. Увы".

Итог дискуссии подвела одна из поклонниц звезды:

"Оля, Ваши питомцы вытащили счастливый собачий билет".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.