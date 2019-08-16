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"Заразу подхватила": звезда "Дома-2" покрылась жуткими пятнами

Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly
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Знаменитость "медленно сжирали" насекомые

Бывшая участия скандального проекта Нелли Ермолаева решилась поучаствовать в новом шоу, где ей предстояло жить на тропическом острове без удобств. Неделя в джунглях не прошла для брюнетки бесследно – ее тело покрылось красными пятнами, а на ногах появилось несколько ран. Как рассказала экс-участница "Дома-2", ее сильно искусали насекомые.

"Ночью, на голой земле в тропиках они ползали по мне и медленно сжирали", – написала Ермолаева в Instagram.

Соглашаясь на участие в шоу, красотка думала, что их будут подкармливать организаторы, а при выключенных камерах предоставят все необходимое. Но этого не произошло, всю неделю Ермолаевой пришлось спать на кровати из пальмовых листьев и клеенки.

Поклонники бывшей участницы "Дома-2" обеспокоены ее состоянием. Они подозревают, что жуткие пятна на девушке – это аллергия на укусы, а ей срочно нужно обратиться к врачу.

"Какая жуть", "Нелли, это ужас", "Жуткие пятна, конечно, к врачу ходила?", "Какой кошмар", "Шрамы, наверное, останутся", "Как не боитесь?! Там же куча насекомых смертельных, всякой дряни, прививки хоть сделали?", "А вдруг это какая-то зараза? Теперь надо обследоваться после поездки. Сейчас сыпь уже прошла?", "А вдруг эти букашки под кожей остались?", "Жесть, вот это ты заразу подхватила", 

– написали комментаторы.

Напомним, Нелли Ермолаева была участницей телепроекта несколько лет. На "Доме-2" девушка вышла замуж, после пара ушла за периметр. Спустя некоторое время, влюбленные развелись. Сейчас Нелли замужем второй раз и воспитывает ребенка. 

 Ранее в Сети появилось видео со страстными поцелуями Ольги Бузовой с бывшим участником "Дома-2". 

Дарья ПЕТРОВА
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