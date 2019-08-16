"Воблу трясет на закате": Бузова в бикини подрыгала ягодицами

Артистка продемонстрировала фигуру в разных купальниках

Ольга Бузова сняла два видео на вилле с бассейном. В одном из них звезда "Дома-2" показалась вечером в красном бикини. Она танцевала под музыку, выставляя ноги и виляя ягодицами под музыку.

"Выходной", – радостно сообщила она под роликом.

Подписчики не сдерживали эмоций. Многие высказались далеко не лестно:

"Воблу трясет на закате", "А трусы в ж... Обязательно", "Одна извилина – жопой крутить, которой нет...", "Ничего ей не нужно, только бы ...опой потрясти! Не нужны ни дети, ни муж", "Каждый день одно и то же! Голая Оля и ...опа. Самолюбование не порок, но большая глупость!", "Особенно волосы приделанные как пакли безобразие! Оля страшненькая и ещё полное отсутствие харизмы! ".

На следующий день Ольга в другом купальнике приняла очень холодную "ванну". Встав с постели, она вышла к бассейну и, покружившись с распущенными волосами, опустилась в воду.

"Решила проснуться и все-таки наконец-то залезть в ледяной бассейн", – рассказала певица на видео, опубликованном в Instagram. Погрузившись полностью, она поплыла, время от времени ныряя с головой и оттопыривая ягодицы.

Многие подписчики обсуждали внешность звезды. Одни раскритиковали ее бюст: "Это уже даже неприлично ходить с плоской грудью...", "Сделай уже сиськи! Вообще доска", "Когда уже титьки появятся", "Как-то без грудей не очень", "Сиськи забыли с утра вставить", "В этом купальнике хоть грудь закрыта, в глаза не бросается, что ее совсем нет".

Другие нашли еще недостатки: "Тобой только ворон пугать на огороде!", "Срамота какая!", "Волосы смотрятся как не живые... как солома", "Сними ты эти нарощеные волосы", "Так и хочется эти паклы тебе отрезать... вид ужасный", "Что с волосами? Как-будто сама на клей приклеила", "Хоть бы накрасилась... даже моя кошка убежала в ужасе, увидев такую нечисть", "Надоела уже, оденься", "Страшная", – возмущались они.

Бузову и раньше ругали. Говорили, что у нее жуткий вид, распекали за развязную позу, унижали за неприглядный вид и недостойное поведение