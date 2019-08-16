Ведущую "Дома-2" унизили за "туалетные" туфли

Телезвезда грубо ответила всем завистникам

Ксения Бородина активно делится в социальных сетях всеми подробностями своей жизни. На этот раз она "взяла" подписчиков с собой в магазин и показала выбранные вещи: несколько сумок и туфли. Выбранная обувь в стиле 90-х только рассмешила поклонников. Одна из подписчиц написала, что в таких туфлях ходила бы только в сарай, другая написала, что такая обувь подходит только для туалета.

Разозлившаяся Бородина ответила: "ну, вам то там самое место) Раз так мыслите, журналы надо листать хоть иногда, а не сельскую жизнь видеть".

Комментарий Ксении еще больше раззадорил комментаторов. Они буквально набросились на Бородину, забрасывая ее унизительными сообщениями. Кто-то критиковал телевезду за отсутствие вкуса, кто-то написал, что звезда выглядит так, будто одевается на рынке. Заметили на теле ведущей "Дома-2" и возрастные изменения: завистники указали ей на складки на шее.

"Это просто ужас. Весь наряд не очень, и туфли стремные", "Видок и правда, как с рынка, все так нелепо, ну и мода", "Что у вас с шеей? Складки какие то, ужас", "Бабушкины туфли", "Вся одежда как будто с рынка", "Очень страшные", "Даже в сарае все разбегутся", "Я бы в таких дальше туалета точно никуда не ходила", "Хамло сельское",

– прошлись ко Ксении Бородиной в Интернете.

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