"Нюхает прямо на сцене": в Сеть слили компромат на Бузову

Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
326 новости
Короткий ролик, по словам его автора, записан на концерте звезды на черноморском курорте.
"Бузова в Сочи прямо на сцене нюхает",
– пояснила приславшая телеграм-каналу Yobajur видео девушка. Она добавила, что Ольга Бузова якобы достала что-то из шубы, а затем, повернувшись к зрителям спиной, "нюхнула". Что именно в руках у певицы, на кадрах разглядеть трудно. Однако автор канала в соцсети довольно эмоционально прокомментировал компрометирующий Ольгу ролик.
"Я не знаю насколько это правда. Но если это правда, то это жесть", – отметил он.
Ранее Бузову осмеяли за видео в купальнике.
Украинцы подозревают недоброе
Глава Пятой Республики скоро выйдет на первый план в Европе