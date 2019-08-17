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"Нюхает прямо на сцене": в Сеть слили компромат на Бузову

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Кадры из Сочи вызвали у пользователей замешательство

Короткий ролик, по словам его автора, записан на концерте звезды на черноморском курорте.

"Бузова в Сочи прямо на сцене нюхает",

– пояснила приславшая телеграм-каналу Yobajur видео девушка. Она добавила, что Ольга Бузова якобы достала что-то из шубы, а затем, повернувшись к зрителям спиной, "нюхнула". Что именно в руках у певицы, на кадрах разглядеть трудно. Однако автор канала в соцсети довольно эмоционально прокомментировал компрометирующий Ольгу ролик.

"Я не знаю насколько это правда. Но если это правда, то это жесть", – отметил он.

Ранее Бузову осмеяли за видео в купальнике.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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