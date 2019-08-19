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О голову Бузовой разбили бутылку

О голову Бузовой разбили бутылку
Ольга Бкзова. Фото: instagram.com/buzova86
Ролик с инцидентом попал в Сеть

Возлюбленный Ольги Бузовой разбил о ее голову бутылку – все происходящее попало на видео. Но переживать за жизнь певицы не приходится – эта была постановка.

Ольга Бузова сняла видео на свою новую песню "Лайкер". По сюжету знаменитость видит в телефоне возлюбленного "лайки", поставленные в Instagram другим девушкам, и решает отомстить. Красотка бьет мужчину по голове сковородой, а после у них завязывается драка, где пострадала уже сама Бузова – о ее голову разбивают бутылку.

Кадр youtube.com

Стычка между влюбленными перерастает в интимную сцену, а заканчивается клип видом Ольги Бузовой без одежды, что особенно понравилось поклонникам, среди которых оказался и Федор Смолов: "Как ты это делаешь?)", – спросил футболист.

"Лучшая просто!! Спасительница русской музыки", "Бомба", "Очень сексуальная", "Хотим всю постельную сцену", "На какой интеллект это рассчитано", "Это лучшая работа", "Великолепный клип", "Шикарный клип и шикарная Ольга", "Клипы Олечки как вид современного искусства", "Оля Прирожденный комик",

- написали комментаторы в социальных сетях.

Ранее в Сети появилось видео со страстными поцелуями Ольги Бузовой с бывшим участником "Дома-2". 


Дарья ПЕТРОВА
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