О голову Бузовой разбили бутылку

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Возлюбленный Ольги Бузовой разбил о ее голову бутылку – все происходящее попало на видео. Но переживать за жизнь певицы не приходится – эта была постановка.
Ольга Бузова сняла видео на свою новую песню "Лайкер". По сюжету знаменитость видит в телефоне возлюбленного "лайки", поставленные в Instagram другим девушкам, и решает отомстить. Красотка бьет мужчину по голове сковородой, а после у них завязывается драка, где пострадала уже сама Бузова – о ее голову разбивают бутылку.
Стычка между влюбленными перерастает в интимную сцену, а заканчивается клип видом Ольги Бузовой без одежды, что особенно понравилось поклонникам, среди которых оказался и Федор Смолов: "Как ты это делаешь?)", – спросил футболист.
"Лучшая просто!! Спасительница русской музыки", "Бомба", "Очень сексуальная", "Хотим всю постельную сцену", "На какой интеллект это рассчитано", "Это лучшая работа", "Великолепный клип", "Шикарный клип и шикарная Ольга", "Клипы Олечки как вид современного искусства", "Оля Прирожденный комик",
- написали комментаторы в социальных сетях.
Ранее в Сети появилось видео со страстными поцелуями Ольги Бузовой с бывшим участником "Дома-2".
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