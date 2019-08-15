Страстные поцелуи Бузовой со звездой "Дома-2" засняли на видео

Стало известно имя предполагаемого избранника певицы

В социальных сетях появился ролик, на котором Ольга Бузова страстно целуется с бывшим участником телепроекта Олегом Майями. Видео, по словам молодого человека, без разрешения выложил его администратор. Удалять ролик артист не стал, он по-прежнему есть на его второй странице.

Когда произошел поцелуй влюбленных непонятно, также остается загадкой в каких отношения Майями и Бузова сейчас. Сам экс-участник "Дома-2" после записал еще одно видео, где сказал, что сейчас его отношения со знаменитостью переживают не лучший период.

Ольга Бузова от комментариев пока воздержалась. Сейчас она находится на Бали с Тимуром Батрудиновым, где проходят съемки их нового шоу.

Олег Майями проводит время на яхте в окружении нескольких красоток – это еще больше запутывает ситуацию.

В Сети предполагают, что Олег Майями просто решил попиариться за счет видео с Бузовой, которой, возможно, было снято давно.

"Кто тебе еще поверит, что ты это делаешь не ради хайпа?", "Давай лить грязь дальше", "Паренек хайпит", "Олег, ты конченный", "Шок контент", "Выпендриваешься на камеру", "Ничего себе",

– написали в Instagram.

Недавно Олег Майями поучаствовал еще в одном громком скандале. Молодой человек резко высказался в адрес своего продюсера Максима Фадеева.



