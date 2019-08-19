"Пришел с палкой": сын Водонаевой признался в убийстве

Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Сын Алены Водонаевой провел часть отпуска вместе с отцом в Казахстане. Путешествие в степи произвело на Богдана большое впечатление: ему пришлось жить без связи в палатке и сталкиваться с животным миром. Встреча Богдана с гадюкой закончилось для змеи смертью: сын Водонаевой признался, что убил ее.
"Она была уже мертва, я подумал, что она еще опасна. Пришел с палкой и бошку в лепешку", – рассказал мальчик телезвезде. Водонаева от рассказа сына была в шоке и спросила: "зай, ту шутишь?". На что мальчик отрицательно покачал головой.
Алена Водонаева к отдыху сына и бывшего супруга отнеслась скептически.
"Бродят где-то, сообщения не пишут. У нас с отцом Богдана кардинально разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись 8 лет назад",
– написала бывшая участница скандального телепроекта.
Водонаева предпочитает отдыхать с комфортом и в теплых странах. Например, в этом году она путешествовала в США. Телезвезде так понравилось за океаном, что она задумалась о переезде и раскритиковала россиян за "бескультурье и злые лица".
Названы основные заемщики РФ
На спутниковых снимках замечены танки и автоколонны, принадлежащие Москве