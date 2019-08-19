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"Пришел с палкой": сын Водонаевой признался в убийстве

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Рассказ мальчика шокировал звезду "Дома-2"

Сын Алены Водонаевой провел часть отпуска вместе с отцом в Казахстане. Путешествие в степи произвело на Богдана большое впечатление: ему пришлось жить без связи в палатке и сталкиваться с животным миром. Встреча Богдана с гадюкой закончилось для змеи смертью: сын Водонаевой признался, что убил ее.

"Она была уже мертва, я подумал, что она еще опасна. Пришел с палкой и бошку в лепешку", – рассказал мальчик телезвезде. Водонаева от рассказа сына была в шоке и спросила: "зай, ту шутишь?". На что мальчик отрицательно покачал головой.

Алена Водонаева к отдыху сына и бывшего супруга отнеслась скептически.

"Бродят где-то, сообщения не пишут. У нас с отцом Богдана кардинально разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись 8 лет назад",

– написала бывшая участница скандального телепроекта.

Водонаева предпочитает отдыхать с комфортом и в теплых странах. Например, в этом году она путешествовала в США. Телезвезде так понравилось за океаном, что она задумалась о переезде и раскритиковала россиян за "бескультурье и злые лица". 

Дарья ПЕТРОВА
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