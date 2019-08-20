Экс-звезда "Дома-2" распахнула пиджак на голой груди

Формы бывшей участницы телешоу очаровали поклонников

Инесса Шевчук снялась в белом костюме, оттеняющем ее загар. Пиджак расстегнут, под ним видна обнаженная грудь. Фанаты не смогли оторвать глаз от соблазнительных округлостей красотки.

Под фото в таком откровенном виде девушка назвала тех, кто помог ей создать этот образ.

Восхишенные подписчики наперебой делятся эмоциями, но не у всех хватило слов:

"Полегче, женщина!", "Стиль элегантности. Великолепное искушение", "Ты огонь девушка!", "Фантастическое фото", "Классная", "Невероятная"

Были такие, кто засомневался в натуральности бюста Шевчук. "Фирма имплантов?", "У кого делали грудь?", – поинтересовались они. Некоторые отметили, что на снимке Инесса похожа на другую звезду "Дома-2" – Алену Водонаеву.

Инесса Шевчук покинув проект, решила попробовать себя в модельном бизнесе. На ее странице в Instagram нередко появляются кадры с фотосессий и из тренажерного зала, в котором она приводит тело в форму. Ее безупречная фигура покоряет многих.

