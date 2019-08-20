Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Водонаева показала эротику в пальме

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-звезда "Дома-2" изгибалась и бросала томные взгляды

Алена Водонаева завела поклонников новым видео. На нем бывшая участница скандально известного телешоу выглядит соблазнительно: в коротком мини на тонких бретелях она плавно двигается под пальмой, прикладывая то руку, то ветку к груди, запрокидывая голову и прикрывая глаза – эротика, да и только.

"Тайну о любви не открывай. Никому и никогда", – поет за кадром мужчина. И, будто повинуясь этим словам, в конце артистка, оголившись, замирает, прикрывшись листьями.

"Мне тут напомнили этим видео о том, что скоро будут классные фотки... Я уже и забыла про все съемки... Похоже, летний контент в ленте моего профиля будет до зимы", – отметила Водонаева под роликом. 

Взбудораженные подписчики не сдержали эмоций:

"Такая бы порнозвезда из тебя вышла...", "Богиня", "Мед для глаз", "Аленка игривая, в ней живая энергия!", "Бесконечно можно смотреть", "Ты идеальна во всем", "Какие красивенные глаза", "Просто гипноз",  "Смотрится шик, амазонка в кадре", "Очень привлекательная", "Как тебе идет быть "натуральным персиком"!", "О, опять один секс, секс, секс...", "Такая штучка стильная!", "Чувственная. Женственная".

Водонаева и раньше радовала фанатов откровенными кадрами. То она,  мокрая, показалась в стрингах, то придержала выпадающую из лифчика грудь, то сексуально вытянулась на лестнице. 

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Киев списал свои долги перед Москвой

Названы основные заемщики РФ

Россию заставят заплатить Украине за военное вторжение

Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей