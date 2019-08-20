Экс-звезда "Дома-2" изгибалась и бросала томные взгляды

Алена Водонаева завела поклонников новым видео. На нем бывшая участница скандально известного телешоу выглядит соблазнительно: в коротком мини на тонких бретелях она плавно двигается под пальмой, прикладывая то руку, то ветку к груди, запрокидывая голову и прикрывая глаза – эротика, да и только.

"Тайну о любви не открывай. Никому и никогда", – поет за кадром мужчина. И, будто повинуясь этим словам, в конце артистка, оголившись, замирает, прикрывшись листьями.

"Мне тут напомнили этим видео о том, что скоро будут классные фотки... Я уже и забыла про все съемки... Похоже, летний контент в ленте моего профиля будет до зимы", – отметила Водонаева под роликом.

Взбудораженные подписчики не сдержали эмоций:

"Такая бы порнозвезда из тебя вышла...", "Богиня", "Мед для глаз", "Аленка игривая, в ней живая энергия!", "Бесконечно можно смотреть", "Ты идеальна во всем", "Какие красивенные глаза", "Просто гипноз", "Смотрится шик, амазонка в кадре", "Очень привлекательная", "Как тебе идет быть "натуральным персиком"!", "О, опять один секс, секс, секс...", "Такая штучка стильная!", "Чувственная. Женственная".

Водонаева и раньше радовала фанатов откровенными кадрами. То она, мокрая, показалась в стрингах, то придержала выпадающую из лифчика грудь, то сексуально вытянулась на лестнице.