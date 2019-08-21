"Скоро будут до колена": ведущую "Дома-2" осудили за пластику

Звезда выглядит неестественно, заявили поклонники

Ксения Бородина практически ежедневно делится с фанатами последними новостями, рассказывает о себе. На свежем видео в Instagram показано, что она куда-то едет и поет. То, как выглядит ведущая "Дома-2", стало предметом обсуждения.

"Ночной маршрут", – сообщила звезда под роликом. И, видимо, хотела поделиться хорошим настроением – она улыбалась в камеру.



Однако подписчиков больше заинтересовала кнешность Ксении. Многие набросились на звезду, обвинив ее в применении пластики:

"Красивая была без губ искусственных, исправленного носа, сисек и т.д... Все должно быть в меру", "Скоро будут губы до колена?", "Какая же ты страшная становишься. Опомнись...", "Губы большие. Совсем какая-то другая", "Зачем так язык высовывать?", "Самовлюбленная", "Что -то не так с бровями и губами", "Накачены, но зачем?", "Корчится вся вечно, как недоразвитая. Типа она секси вся такая. Страшная, не дай бог. Тело маленькое лицо очень большое, рот какой большой стал. Ужас, никакой пропорциональности нет".

Остальные решили, что это "провокация", и назвали Бородину "очень красивой" и "идеалом"



Ведущая "Дома-2" часто сталкивается с недоброжелателями и,ькак правило, не оставляет без внимания негативные и язвительные комментарии в свой адрес. Однако в этот раз она промолчала. Может, потому, что преданные фанаты рьяно защищали ее от нападок.

РанееБородину унизили за "туалетные" туфли, назвали ее поведение развратным и высмеяли за купальник "как у бабушки".