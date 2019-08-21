В "Дом-2" из порно: как прославилась Беркова

Звезда фильмов для взрослых остается популярной до сих пор

Фотомодель, телеведущая, модель – вот неполный список профессий, в которых успела попробовать себя 34-летняя Елена Беркова. Первая волна популярности пришла к брюнетке на проекте "Дом-2"

На скандальную телестройку звезда приехала в начале нулевых и начала строить отношения с Романом Третьяковым. Позже он несколько лет будет встречаться с Ольгой Бузовой. Эпатажное поведение Берковой на проекте возмущало многих, но настоящий скандал разгорелся, когда вся страна узнала, что Елена – не просто сексуальная красотка, а самая настоящая звезда порно. После того, как всплыла правда о прошлом девушки, ее выгнали с проекта.

В детстве Беркова мечтала стать балериной, а потом актрисой и моделью, но небольшой рост девушки совсем не подходил для подиумов. Тогда брюнетка начала свою эротическую карьеру. После участия в "Доме-2" интерес к фильмам с участием порнозвезды возрос, она снялась еще в нескольких видео.

После девушка, вроде бы, завязала с пикантными съемками и начала пробовать себя то в роли диджея, то в роли телеведущей и даже писательницы. Личная жизнь красотки тоже не отличается постоянством.

Беркова впервые вышла замуж в 16 лет, после заключила брак с бизнесменом, который был старше ее на 25 лет. После двух неудачных замужеств Беркова решила попытать счастье со стриптизером, от которого родила сына, но и эти отношения не сложились.

Сейчас Елена Беркова очень популярна в социальных сетях, где за ее аккаунтом следят более 1,5 млн. человек. На странице звезды порно сплошь пикантные фото в обтягивающих платьях, микрокупальниках, а иногда и совсем без одежды.

Ранее в Сети появилось видео со страстными поцелуями Ольги Бузовой и бывшего участника "Дома-2".