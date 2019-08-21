"Кустов нет": Бузова засветила зону бикини

Поклонники рассмотрели интимное место телеведущей

Ольга Бузова похвасталась стройной фигурой в купальнике. Внимание комментаторов больше всего привлекла зона бикини ведущей "Дома-2": пользователи начали обсуждать растительность на теле певицы и поругали ее за вульгарность: многим купальник показался уж слишком маленьким.

"Что с бикини? Зачем это фоткать?", "Как-то не красиво в зоне бикини", "Нет кустов и безобразного целлюлита с жиром обвисшим", "Только сам орган не видно, а так еле прикрывает, это же пошло", "Ну зачем так натягивать купальник? Ужасно! Такое ощущение, что сейчас вылезет бикини", "То ли купальник неудачный, то ли фотограф. Но иногда ее фигура напоминает Волочкову", – унизили Бузову в социальных сетях.

Сама телеведущая, похоже, не заметила ничего необычного в своем теле. Ее беспокоит совсем другой вопрос: "и как мне можно было еще не сделать предложение?", – обратилась Бузова к подписчикам. Комментаторы сразу же сообщили Бузовой обо всех ее недостатках.

Главной причиной одиночества телезвезды пользователи назвали ее занятость.

"Олечка, у тебя очень завышенные требования, я думаю, мужчины тебя боятся", "Ты бы и не заметила, что тебе сделали предложение. Продолжала бы работать", "Отношение к мужчинам отвратительное, вот и не делают предложение", "Если ты худая, это не означает, что тебе сделают предложение",

- высказались в Сети.

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