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"Не порвут ли?" о Лорак забеспокоились после фото с "колесами"

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Артистка снялась в необычных украшениях

Ани Лорак поделилась с поклонниками новым снимком. На фото все внимание привлекают к себе огромные серьги звезды, украшенные камнями. Поклонники беспокоятся за здоровье ушей знаменитости и даже сравнивают украшения с колесами.

Некоторые пользователи увидели в таких массивных сережках символ большого счастья Ани Лорак.

 "Господи, как уши не оторвались у вас Аня от таких огромных серег. Они ж, наверное, тяжелые", "Бедные ушки", "Как вы носите такие тяжелые сережки?", "Ну и колеса", "А серьги не порвут ли ухо", "Вот это серьги большие. Это символ большого счастья, наверное",

– интересуются в комментариях.

Похоже, Ани Лорак действительно счастлива с любовником. По информации издания "7 дней", певица съехалась с новым возлюбленным – молодым продюсером Егором Глебом.

Не все поклонники рады за певицу. Многим кажется, что она поменялась не в лучшую сторону: ее песни и внешности стали хуже из-за романа. 

Дарья ПЕТРОВА
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