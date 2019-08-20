"Как у старой бабки": Бузова показала волосатое "гнездо"

На голове звезды разглядели страшное

Вчера Ольга Бузова выложила в Интернет свой клип на песню "лайкер". Теперь артистка делится всеми подробностями съемок. На опубликованных фото подписчики знаменитости обратили внимание на странную прическу звезды, которую они прозвали "гнездом".

"Прическа "гнездо", "Прически плохо сделали, не аккуратно, даже пряди нарощенные видны", "Что это за жуткая нашлепка на волосах? Как у старой бабки", "Гнездо на волосах ужас", "На башке что-то страшное", – раскритиковали в Интернете.

Спустя всего несколько часов после публикации новый клип Бузовой вошел в тренды YouTube и занял первую строчку – за 24 часа его посмотрели 2 млн. человек. Пока преданные поклонники ведущей "Дома-2" восхищаются ее талантом, другие обвиняют Бузову в плагиате: пользователи уверены, что она копирует стиль Дженнифер Лопес.

"Бузик, не пытайся делать из себя дешевую копию Джей Ло! Тебе ею никогда не стать", "Свой образ не можешь придумать, дак у Поляковой сперла! Сплошной плагиат", "Делайте со своей командой что-то свое в следующий раз. Оль, чтобы не вы копировали чужие работы",

– написали комментаторы.

Ранее в Сети появилось видео со страстными поцелуями Ольги Бузовой и бывшего участника "Дома-2".