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"Она замужем": СМИ рассказали о молодом возлюбленном Ротару

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Мужчина на 33 года младше певицы

Софии Ротару приписывают новый роман. По информации журналистов, спутником певицы стал Александр Попов – экс-солист группы "Турбомод". Артист никогда не скрывал своей симпатии к украинской звезде и, возможно, смог добиться ее расположения, несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте.

Со взрослыми женщинами Попов уже встречался ни раз. Ему приписывали роман с Татьяной Булановой, а сейчас он переключился на Ротару.

"София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она – настоящий вулкан. А я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!",

цитирует его слова "Собеседник".

По информации издания, сейчас певец часто бывает в Киеве, застали его и за кулисами перед выступлением Ротару. Стилист Сергей Зверев и вовсе заявил, что знаменитость уже несвободна: "она втихаря замужем. Она же такая роскошная!".

Официально Ротару и ее предполагаемый возлюбленный информацию о свадьбе не подтверждают, но их совместные фото в Интернете есть. "Я смотрел и утопал в этих красивых глазах, не слыша вокруг ничего!", – подписал снимок Александр Попов.

Напомним, София Ротару была замужем за Анатолием Евдокименко, который руководил ансамблем "Червона Рута". В 2002 году супруг знаменитости скончался от инсульта. С тех подробности своей личной жизни певица никогда не афишировала. 

Дарья ПЕТРОВА
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