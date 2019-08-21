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Полуголая Водонаева развлеклась в ванне с игрушкой

Полуголая Водонаева развлеклась в ванне с игрушкой
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Сексуальная звезда сняла утехи на видео

Бывшая участница "Дома-2" выложила в Сеть пикантные кадры. В ролике звезда принимает ванну в компании игрушки в виде популярной героини комиксов.  Водонаева подносит фигурку под струю воды, снимая все происходящее на камеру. А после задирает ноги в ванне.

Водонаева ведет себя раскрепощенно не только дома, но и на людях. Красотка приняла участие в эротичной фотосессии, где позировала перед фотографом в полупрозрачном боди. Своим поведением и внешностью звезда, по мнению поклонников, полностью оправдывает звание одного из главных секс-символов "Дома-2".

На скандальном телепроекте она запомнилась зрителям не только благодаря эффектной внешности, но и  сильным характером. В "Доме-2" справиться с эффектной девушкой не смог ни один мужчина.

Сейчас Водонаева официально снова свободна. Весной она рассталась со своим вторым мужем. 

Дарья ПЕТРОВА
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