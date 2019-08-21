"Я умирал": экс-участник "Дома-2" сбросил 100 кг

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Бывший участник скандального телестройки Егор Халявин после участия в проекте решил серьезно взяться за свою внешность. Мужчина перенес 22 пластические операции, чтобы стать похожим на Кена. Его главной целью было похудеть, в итоге мужчина сбросил почти 100 кг и сейчас весит 69 кг.
Экстремальное похудение не обошлось для Халявина без последствий – у него возникли проблемы со здоровьем, а еще он страдает расстройством пищевого поведения – анорексией.
"Мне очень сложно говорить об этом. Много переживаний...Месяц назад я умирал. Сейчас нахожусь не в Москве, прохожу реабилитацию. Благодаря близким прихожу в себя. За короткое время мне удалось набрать 10 килограммов. Сейчас врачи вроде спокойны за мое состояние",
– цитирует звезду "Дома-2" Starhit.
Теперь мужчина жалеет, что решил так кардинально изменить внешность, ведь это чуть не стоило ему жизни. На смену ожирению пришла анорексия и психологические проблемы. Справиться с критическим состоянием мужчине удалось с помощью специалистов. По словам Холявина, он едва не оказался в психиатрической больнице.
От стремления к совершенству Егор Холявин не отказался даже после госпитализации: "мне надо много работать, чтобы стать идеальным", – добавил бывший участник "Дома-2".
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