"В омут с головой": ведущая "Дома-2" намекнула на новый роман

Интимное признание экс-солистки "Блестящих" озадачило поклонников

Ольга Орлова показалась с огромным букетом роз и заговорила о чувствах. В этом увидели намек на новый роман ведущей "Дома-2".

"С возрастом все чаще срабатывает инстинкт самосохранения. Мозг борется с сердцем, не разрешая ему влюбляться, чтобы не испытать боль", – поделилась опытом артистка. А затем призналась:

"А так хочется каждый раз в омут с головой... Каждый раз... до первого разочарования...".

При этом выглядела она довольной.

В соцсети под кадром, где звезда сидит за рулем с охапкой цветов, началось обсуждение. Одни поинтересовались, кто подарил букет и предположили, будто мужчина "женат".

Другие подписчики считали, что бывшая участница группы "Блестящие" достойна лучшего, и ей не стоит опасаться новых отношений:

"Олечка, Вы, как никто, заслуживаете счастья и любви", "Все будет", "Если очень зацепило, то можно и в омут, без этого неинтересно жить", "Пока мы молоды и здоровы, нужно любить...", "А Вы не бойтесь... если не рисковать, то можно остаться одной...", "Влюбляйтесь и ни о чем не жалейте", "Жизнь одна! Чувства – это то, что дано нам свыше, не бойтесь их испытывать!", "Чтобы как волной сверху окатило!.. И жар и холод и боль от разочарования!!", "Самое лучшее, наверное, что мы можем сделать – это наслаждаться моментом, приятными эмоциями, и человеком который, реально искренне нравится

Отметили и то, что "такие букеты по праву получают настоящие королевы", и Ольга заслужила это.

Ранее артистку не раз упрекали, что она много времени проводит с собаками, и они даже на кровати у нее постоянно спят и "псиной воняет". Но звезду "Дома-2 это не смутило", она даже интимное видео в постели с четвероногими друзьями сняла.

Идеальная фигура звезды никогда не оставляла равнодушными мужчин. Они как-то сделали ей пикантное предложение, а до этого, увидев роскошный формы Ольги, назначали ей свидания.