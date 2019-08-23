Мужчина поделился интимным видео

Антон Гусев дал понять, что у него с женой Викторией Романец, которую он встретил в "Доме-2", чувства не остыли. Он опубликовал ролик с горячей постельной сценой.

В коротком видео, которое помещено в сторис, он держит раздетую жену за волосы. На подписи к ролику вопрос "Секс перед ужином нормально?" и несколько вариантов ответа.



Через время там же было выложено пикантное фото. На нем супруги показаны лежа на кровати. Романец полностью обнажена, у Гусева из-под простыни торчат голые ноги.

Супруги отметили два года семейной жизни на отдыхе в Турции. Оба предпочитают здоровый образ жизни, но и об удовольствиях не забывают.



Поклонники не раз замечали, что Антон и Виктория почти не целуются и не обнимаются на виду, и решили, что у молодых мужа и жены не все гладко в отношениях. Возможно, теперь эти подозрения развеются.

Ранее отношения двух бывших участников "Дома-2" оставляли желать лучшего. Бурные эмоции и разборки не были редкостью в этой семье. Супруги не раз задумывались о разводе. В апреле ссора закончилась тем, что едва ли не вся квартира была залита кровью.

Гусев не впервые делится подобными смелыми кадрами. До этого он снялся в чем мать родила, прикрыв мужское достоинство лыжной маской и удивил фанатов полуголым фото.

