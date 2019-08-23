Муж Бородиной признался в сексе с проституткой

Первая глава книги, написанной супругом ведущей "Дома-2", посвящена продажной женщине

Курбан Омаров написал мемуары, которые должны помочь читателю изменить жизнь, а женщинам подскажут, как завоевать достойного мужчину.

В книге Омаров признался, что в детстве и ранней юности был очень стеснительным и испытывал проблемы в общении. В восьмом классе на Курбана уже начали обращать внимание девушки, однако в близость впервые он вступил не с влюбленной в него ровесницей, а с проституткой. Случилось это в одиннадцатом классе, пишет "СтарХит". На первое в жизни сексуальное приключение Омарова подбили одноклассники.

В конце прошлого века Курбан переехал в Москву, чтобы получить высшее образование, и с тех пор живет здесь. Супругой его 5 лет назад стала телеведущая Ксения Бородина. В прессе с завидной регулярностью появляется информация о проблемах в их отношениях, однако пара просто не обращает на это внимания.