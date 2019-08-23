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"Потекла": Бузова опозорилась в Сети

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Звезде "Дома-2" припомнили все грехи

33-летняя красотка попала в некрасивую историю.

Ольга Бузова поплатилась за хвастовство. В своем Instagram она оголилась перед подписчиками, снявшись в коротеньких шортах и топе, продемонстрировав кубики пресса. В комментариях она заявила, что занимается спортом с 13 лет, и это приносит плоды – мол, в магазинах до сих пор паспорт спрашивают. Пользователи возмутились.

Бузову обвинили во всех грехах – припомнили и неидеальную фигуру во время участия в "Доме-2", и злоупотребление фоторедакторами. Некоторые подписчики ехидно отметили, что тело Ольги уже стареет, указав на дряблую кожу на животе (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Блин ну зачем выставлять такое фото Оль ты красивая,стройная)) но порой такое фото,что ппц... это некрасивое фото(" "Нет, такой живот у женщины мне не нравится На любителя.." "ужасное тело", "Чет на доме 2 кубиков не наблюдалось", "На анорексика похожа. Выглядит болезненно страшно", "Чет у тебя ляшка слева потекла, перестаралась с фш", "Что за магия? На видео нет пресса,а на фото есть. Кто знает,как это работает,научите", "Обычно кожа первой начинает стареть в зоне декольте, у нее на животе. Откуда такая дряблость и морщинистость кожи? Она же даже не рожала", "Приувиличивает как всегда, на доме 2 была Толстой, много морщин на лице и больше 33 дадут ( какой там паспорт при покупке алкоголя). А по технике выполнения упражнений видно, что делает она это редко. Да и целлюлит, который пытаются скрыть при помощи фотошопа, выдаёт тот факт, что никого спорта нет в ее жизни. Только вечно втягивание живота и перегебания спины, вот все способности",

– высказались комментаторы.

Ранее предметом горячих обсуждений в Сети стала зона бикини Бузовой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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