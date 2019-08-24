"Как дойная корова": звезду "Дома-2" без лифчика затравили за пышный бюст

Знаменитость показала свои достоинства во всей красе

Дарья Пынзарь, которая уже несколько лет живет в Турции, из-за жары одевается соответственно погоде – она часто носит микро-шорты и топы. Экс-участница "Дома-2" нередко показывает поклонникам в Instagram свои крошечные наряды. На этот раз девушка не стала надевать бюстгальтер, чем привела подписчиков в изумление.

"Мечта и реальность. Что стоит между ними? Ответ очевиден – страх. Мы так часто мечтаем и так же часто боимся воплотить свои мечты в реальность. Но страх– это неотъемлемая часть нашей жизни", – подписала эротичный кадр Пынзарь.

На снимке звезда телестройки стоит на фоне города в джинсовых шортах и неоново-салатовой футболке, которая подчеркнула выдающийся бюст. Однако интернет-пользователи вместо того, чтобы похвалить Дарью за красоту, раскритиковали за "огромную" грудь.

"Не пойму девушек с тонюсенькими ножками и надувная грудь не по сложению", "В разные стороны..", "Надень лифчик – дура и спрячь свои огромные титьки (надо же было так себя изуродовать", "Сиськи ужас, зачем", "Грудь слишком большая", "Зачем молодой девушке такие бабские сиси прилеплять", "Не понимает, что большая грудь делает ее вульгарной", "Как дойная корова", – осудили девушку злопыхатели.