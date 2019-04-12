"Лижет меня": Басков подловили со звездой "Дома-2"

Экс- солистка "Блестящих" и "натуральный блондин" засветились на вечеринке

На одном из светских мероприятий Николай Басков и Ольга Орлова попали в объектив камеры. Полученное видео было опубликовано в сторис и у коллеги телеведущей – Ксении Бородиной, и у самого владельца "золотого голоса". На одном из кадров звезда "Дома-2" делает вид, что лижет певца.

В ролике звучит музыка, артисты сидят за столом. Бывшая вокалистка "Блестящих" прижалась к спине "натурального блондина", положив руку ему на плечо. Тем самым они снова дали повод думать, что их связывает что-то большее, чем дружба.

"Коля и Оля. "Вот они", – говорит за кадром Ксения. В ответ Басков тут же заявляет:

А что, мы красивая пара... Свободны оба"

Бородина предложила друзьям поцеловаться. Но Орлова, высунув язык, несколько раз будто провела им у шеи Баскова. "Лижет меня", – заявил он.

"Натуральный блондин" также опубликовал в соцсети другое видео с этой вечеринки. "Прекрасный вечер на дне рождения", – сообщил он под роликом.

Некоторые фанаты артиста взолновал его невеселый вид. Они написали: "Почему грустный?", "Очень грустный! Сам себя обманывает", "Все знают,что грустный!" .

Другие восхищались. "Какой Вы классный, Николай", Такой... красивый, как всегда!", "Спасибо, Коленька, за такое веселое видео! Очень радует, что так отлично Зажигаешь!", "Прекрасны и восхитительны выглядите просто не оторвать глаз", "Просто неотразимы. Такой милый", "Как хорошо, что у Вас, Николай" настроение хорошее, До чего Вы обаятельный, привлекательный", – отметили они.

Басков и Орлова не раз показывались вместе. Летом прошлого года в соцсети попало видео, на котором экс-солистка "Блестящих" кормит владельца "золотогог голоса" с ложечки, а потом они целуются.

В некоторых СМИ даже писали, что у двух знаменитостей роман, хотя сами они ни о чем таком никогда не говорили. И называли свои отношения давней верной дружбой.