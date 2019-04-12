Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Лижет меня": Басков подловили со звездой "Дома-2"

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Экс- солистка "Блестящих" и "натуральный блондин" засветились на вечеринке

На одном из светских мероприятий Николай Басков и Ольга Орлова попали в объектив камеры. Полученное видео было опубликовано в сторис и у коллеги телеведущей – Ксении Бородиной, и у самого владельца "золотого голоса". На одном из кадров звезда "Дома-2" делает вид, что лижет певца. 

В ролике звучит музыка, артисты сидят за столом. Бывшая вокалистка "Блестящих" прижалась к спине "натурального блондина", положив руку ему на плечо. Тем самым они снова дали повод думать, что их связывает что-то большее, чем дружба.

"Коля и Оля. "Вот они", – говорит за кадром Ксения. В ответ Басков тут же заявляет: 

А что, мы красивая пара... Свободны оба" 

Бородина предложила друзьям поцеловаться. Но Орлова, высунув язык, несколько раз будто провела им у шеи Баскова. "Лижет меня", – заявил он.

Скриншот instagram.com/nikolaibaskov

"Натуральный блондин" также опубликовал в соцсети другое видео с этой вечеринки. "Прекрасный вечер на дне рождения", – сообщил он под роликом.

Некоторые фанаты артиста взолновал его невеселый вид. Они написали: "Почему грустный?",  "Очень грустный! Сам себя обманывает", "Все знают,что грустный!" .

Другие восхищались. "Какой Вы классный, Николай", Такой...  красивый, как всегда!", "Спасибо, Коленька, за такое веселое видео! Очень радует, что так отлично Зажигаешь!", "Прекрасны и восхитительны выглядите просто не оторвать глаз", "Просто неотразимы. Такой милый", "Как хорошо, что у Вас, Николай" настроение хорошее, До чего Вы обаятельный, привлекательный", – отметили они.

Басков и Орлова не раз показывались вместе. Летом прошлого года в соцсети попало видео, на котором экс-солистка "Блестящих" кормит владельца "золотогог голоса" с ложечки, а потом они целуются.

В некоторых СМИ даже писали, что у двух знаменитостей роман, хотя сами они ни о чем таком никогда не говорили. И называли свои отношения давней верной дружбой.

Фоторепортаж
Фальшивая любовь Баскова и Лопыревой
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Утро Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Пресс-служба Vegas Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Устали от конфликта: американцы потребовали пересмотра отношений с Россией

Политики Соединенных Штатов испугались возможной ядерной войны между державами

Око за око: Белоруссия перекроет России нефтяную трубу

В соседней Республике затаили обиду за наливные яблочки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей