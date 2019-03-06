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Баскова заметили на подтанцовке у Бузовой

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Подписчики перепутали артиста с танцором

Ольга Бузова в своем Instagram опубликовала фото с концерта в окружении мужчин из подтанцовки. Пользователи в Сети тут же углядели в одном из них певца Николая Баскова.

"Там реально стоит Басков 😂", "Справа Басков??😂😂😂", "Как будто сам Басков на плече принял)", – заметили фанаты.

Стоит отметить, что танцор внешне действительно похож на блондина Баскова, но, конечно же, это не он.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Подписчики Ольги пришли в восторг от фото и пожелали успехов в карьере. "Олечка иди только в перёд!!!", "Божественна!", "Парни молодцы, прям вжились в роль❤️", "Да ты очень красивая".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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