"Больше не наливать": Баскова ужаснула мечта Успенской

Королевы шансона отожгла на юбилее

Накануне Любовь Успенская отметила день рождения в кругу знакомых и коллег. Был среди гостей и певец Николай Басков. На своей странице в Instagram он же опубликова видео с торжества.

На записи владелец "золотого голоса" обратился к имениннице с просьбой сказать, чего бы она хотела. Та ответила, что желает всем здоровья, которого ни за какие деньги не купишь. Однако "натурального блондина" это не устроило – он спросил, о чем мечтает королева шансона, и тут же пожалел об этом.

"Выйти замуж за Колю Баскова. Я буду Любовь Баскова. А ты будешь Николай Успенский",

заявила Любовь Залмановна. У Баскова от ужаса даже глаза чуть не вылезли из орбит, так он был потрясен. Однако под роликом пожелал:

"Пусть все мечты сбываются и вечер будет неповторимым, наша неповторимая юбилярша".

Фанаты Николая бурно отреагировали на этот пост. Их мнения сильно разошлись. Одни хвалили артистов и шутили.

"Желания, Николай, надо исполнять", "Люба отожгла", "Хорошая пара" , "Гениально – Любовь Баскова и Николай Успенский", "Любовь-то загнула как", "Ну юмористы насмешили, от смеха не лопнула чуть", "Люди прикалываются", "Красавчики вы наши!", "Вы очень хорошо смотритесь", "Классные, позитивные, суперские!", "Ну, Любаша, молодец! Раз – и с Колей под венец! Так к концу-то дня рожденья и услышишь предложенье!" – написали они.

Другим страшно не понравилось увиденное и услышанное. Половина таких жалели певца: "Эх, Коля, Коля", "Николай, не поддавайся чарам женщины, годящейся тебе в матери. Ты достоин молодой и красивой девушки", "Неооруженным глазом видно, бедный Басков".

Некоторые ругали обоих.

"Любе больше не наливать", "Бухие, что ли?", "Не пристало так пить на юбилее", "Ну вы и надрались. Особенно Люба. Хоть бы постеснялись выкладывать", "Напряглись",

– распекали они.

Остальные набросились на королеву шансона и жалили ее беспощадно:

"Какая она красивая? На ней пластики миллион, уродство", "Пропитая, ужасно вульгарная, а как глупенько говорит...", "А еще крыша у старушенции поехала", "Успенская, явно, выжила с ума!", "Она алкашка... И образ жизни у нее, конечно, не ахти какой", "Старая пердунья с голубком", "Страшная, ужасная и натянутая рожа у неё! Годы не вернуть!", "Какая она недалекая! Поет тоже так себе".

Между тем Успенская самокритична, хотя и не во всем. Вчера она поздравила себя с юбилеем, нелицеприятно выразившись о собственной внешности.

"Ну вот и наступил мой день рождения, смотрю на себя и думаю: ничего, что я страшненькая, зато хорошо пою!"

– объявила она под фото, выложенным в соцсети.

Поклонники артистки оставили под снимком поздравления и пожелания всего наилучшего. "С днем рождения, моя любимая певица! Обожаю вас и ваши песни! Всех благ, любви и здоровья!", "Любовь, благодарю вас за ваше творчество! За вашу доброту, любовь. Вкусной жизни вам желаю", "Люба, целуем тебя в губоньки за то, что ты поешь, как соловей...", "С днем рождения, ослепительно красивая наша Любовь", – откликнулись они

Между тем ранее Успенская говорила, что не собирается устраивать пышных торжеств в честь юбилея, и призналась, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Недавно Любовь Залмановна перенесла тяжелое воспаление легких, из-за которого ей пришлось употребить много лекарств.

Однако, несмотря ни на что, певица не отменила ни одного концерта, хотя ей пришлось все время глотать таблетки. "На сцене стояла чашечка с лекарствами ... Люди не понимали, думали, что я выпиваю", – рассказывала исполнительница, цитирует сайт "Комсомльская правда".