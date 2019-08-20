Лобода без штанов растянулась в кустах

Похоже, звезда скоро составит серьезную конкуренцию роскошной Анастасии Волочковой

Светлана Лобода похвасталась еще одним своим умением. Оказывается, певица легко садиться на шпагат. На новом снимке звезда раздвинула ноги в нижнем белье и еще раз похвасталась идеальным телом.

Подписчики знаменитости начали сравнивать ее со Анастасией Волочковой и хвалить за "невероятную" форму.

"Света! Ну это же невозможно. Вот это форма! Восхищаюсь", "Зачем вы такая идеальная", "Даже круче Волочковой", "Лобода не Волочкова, но на шпагате сидит клево", "У тебя очень крутая фигура и растяжка", "Невероятная", "Очень возбуждающие такие ножки", "Слишком горячо",

– похвалили Лободу в комментариях.

Растянулась в шпагате звезда в Турции. На курорт звезда прилетела не только отдыхать, но и работать – звезда дает здесь несколько концертов. К жарким танцам на сцене звезда начинает готовиться еще в гримерке – блондинка прыгает, сидя на корточках, и разминает спину.

Ранее Анастасия Волочкова попотела перед сопящим иностранцем.