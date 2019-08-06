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"Кошечка": Водонаева сексуально вытянулась на лестнице

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-звезда "Дома-2" снялась на выставке

Алена Водонаева поделилась мыслями о том, от чего зависит желание менять главное фото на странице в Instagram. Она разместила новый кадр, на котором показалась в довольно откровенной позе – сексуально вытянувшись на перилах лестницы. Фанаты не смогли оторвать глаз. 

Звезда была одета в легкое платье, открывающее плечи и верх груди. Одну ногу она поставила на носок, а ягодицы соблазнительно оттопырила. И все это на розовом фоне с пальмой.

"Что касается умозаключений психологов насчет уверенности в себе... На мой взгляд, только дураки в себе не сомневаются! А вся неуверенность при правильном раскладе должна трансформироваться в личный рост и изменения", – завершила размышления Алена.

 

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Снимок никого  не оставил равнодушным. Бывшей ведущей "Дома-2" адресовали много лестных слов: 

"Вам везет... всегда хорошо получаетесь", "Идеально", "Богиня", "Кошечка", "Неплохая поза", "Очень красивая фотография", "Прекрасная леди", "Шикарная женщина, в сочных цветах", "Прям зефир".

Кое-кто даже лишился дара речи. "Уфффф!" – выразил чувства эмоциональный поклонник.

Водонаева часто заводила фанатов. Она то демонстрировала свои прелести со всех сторон, то показала ягодицы с неожиданного ракурса. Однажды на отдыхе ужаснула внешним видом, а в честь дня рождения снялась без лифчика.  

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ДОРОЖКИНА
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