"Кошечка": Водонаева сексуально вытянулась на лестнице

Экс-звезда "Дома-2" снялась на выставке

Алена Водонаева поделилась мыслями о том, от чего зависит желание менять главное фото на странице в Instagram. Она разместила новый кадр, на котором показалась в довольно откровенной позе – сексуально вытянувшись на перилах лестницы. Фанаты не смогли оторвать глаз.

Звезда была одета в легкое платье, открывающее плечи и верх груди. Одну ногу она поставила на носок, а ягодицы соблазнительно оттопырила. И все это на розовом фоне с пальмой.

"Что касается умозаключений психологов насчет уверенности в себе... На мой взгляд, только дураки в себе не сомневаются! А вся неуверенность при правильном раскладе должна трансформироваться в личный рост и изменения", – завершила размышления Алена.

Снимок никого не оставил равнодушным. Бывшей ведущей "Дома-2" адресовали много лестных слов:

"Вам везет... всегда хорошо получаетесь", "Идеально", "Богиня", "Кошечка", "Неплохая поза", "Очень красивая фотография", "Прекрасная леди", "Шикарная женщина, в сочных цветах", "Прям зефир".

Кое-кто даже лишился дара речи. "Уфффф!" – выразил чувства эмоциональный поклонник.

Водонаева часто заводила фанатов. Она то демонстрировала свои прелести со всех сторон, то показала ягодицы с неожиданного ракурса. Однажды на отдыхе ужаснула внешним видом, а в честь дня рождения снялась без лифчика.