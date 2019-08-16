"Усохшая" Гагарина вышла на улицу без одежды

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Полина Гагарина вместе с семьей отдыхает в Греции. Снимками из отпуска певица щедро делится со своими поклонниками, которые не упускают возможности раскритиковать артистку. На этот раз им не понравилась "усохшая" фигуры звезды в купальнике, которой она похвасталась на улице у бассейна.
Комментаторы рассмотрели на снимке ребра Гагариной, "толстые ноги" и "отсутствие груди", о чем сразу же и сообщили стройной блондинке.
"Фигура ее то и фигурой не назовешь. Дистрофия. Худоба должна быть в меру", "Ноги толстые", "Все ребра видно", "Груди нет совсем, плоская", "Из какого концлагеря вас выпустили", "Совсем усохшая", "Это же худоба болезненная", "Фигура, как у тринадцатилетнего мальчика!", "Скоро совсем усохнешь",
– оценили пользователи фигуру звезды.
На защиту Полины Гагариной встали преданные поклонники. Им тело певицы кажется идеальным, а, главное, естественным – звезда, по их мнению, не использует фотошоп и не перекраивает себя у пластических хирургов.
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