"Минимум четвертый месяц": Гагарина показала округлившийся живот

Звезда считает, что в изменениях ее фигуры виноват сглаз

Полина Гагарина рассказала поклонникам о своей проблеме. Если раньше она всегда выглядела худой, чем иногда даже пугали фанатов, то теперь ее живот заметно округлился. Знаменитость не понимает, почему с ее организмом произошли такие изменения, ведь она регулярно занимается спортом, поэтому предполагает, что ее мог кто-то сглазить.

Часть поклонников Гагарина расстроила: теперь она не будет публиковать фото к купальниках.

"Все ребята!! Вы меня сглазили, живот не втягивается вообще! Минимум 4 месяц. Поэтому теперь фотки только в одежде!",

– написала Гагарина в социальных сетях.

Подписчики звезды не понимают, где певица смогла разглядеть у себя полный живот – они по-прежнему считают артистку стройной. Несколько пользователей предположили, что так звезда намекает на свою беременность.

"Какой живот, Полина? Худенькая же совсем", "Может там кто живет", "Вы в положении?", "Поля, а может ты беременна?", "Вы такая же стройная, нет живота", "Где вы живот увидели?", "Худущая, живота нет совсем",

– высказались в комментариях.

Ранее Полину Гагарину и Наталью Подольскую "толстушки" разнесли за излишнюю худобу.