Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Минимум четвертый месяц": Гагарина показала округлившийся живот

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987
Звезда считает, что в изменениях ее фигуры виноват сглаз

Полина Гагарина рассказала поклонникам о своей проблеме. Если раньше она всегда выглядела худой, чем иногда даже пугали фанатов, то теперь ее живот заметно округлился. Знаменитость не понимает, почему с ее организмом произошли такие изменения, ведь она регулярно занимается спортом, поэтому предполагает, что ее мог кто-то сглазить.

Часть поклонников Гагарина расстроила: теперь она не будет публиковать фото к купальниках.

"Все ребята!! Вы меня сглазили, живот не втягивается вообще! Минимум 4 месяц. Поэтому теперь фотки только в одежде!",

– написала Гагарина в социальных сетях.

Подписчики звезды не понимают, где певица смогла разглядеть у себя полный живот – они по-прежнему считают артистку стройной. Несколько пользователей предположили, что так звезда намекает на свою беременность.

"Какой живот, Полина? Худенькая же совсем", "Может там кто живет", "Вы в положении?", "Поля, а может ты беременна?", "Вы такая же стройная, нет живота", "Где вы живот увидели?", "Худущая, живота нет совсем",

– высказались в комментариях.

Ранее Полину Гагарину и Наталью Подольскую "толстушки" разнесли за излишнюю худобу. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Стоит на растяжке: разговор с Путиным дорого обошелся Зеленскому

Украинские патриоты набросились на своего президента

Немцы против: санкции в адрес России оказались важнее экономических интересов

Жители ФРГ рассказали о России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей