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"Секса хочет": Ковальчук зажгла в коротком платье

Юлия Ковальчук. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость потрясла формами перед камерой

Юлия Ковальчук приехала на фестиваль "Жара" в качестве ведущей. По словам артистки, ее рабочий день длился 18 часов, но звезде хватило сил на энергичный танец. Артистка задирала ноги, вертела бедрами и бюстом, который многих пользователей разочаровал.

Пока одни обсуждали "потерявшиеся" формы, другие признались, что им стыдно даже смотреть на происходящее. Кто-то предположил, что Ковальчук страдает из-за сексуальной неудовлетворенности.

"Грудь потерялась...", "Все ничего, но где грудь", "В задержке развития грудь", "Танцует она, а стыдно мне", "Разошлась", "Из какого леса выскочила? Ужас!", "Ведьма", "Секса хочет и, видимо уже давно", "Лифчик надевать не думали с такой грудью",

– написали девушке в социальных сетях.

На защиту Ковальчук встали противники пластических операций, они поддерживают артистку в нежелании "вставлять силикон" и считают, что главное достоинство звезды – ее энергичность и пластика. Как пишет "Пятый канал", похвалили артистку и за наряд – она появилась на мероприятии  в платье с перьями. 

"Сразу видно танцевальное прошлое", "Какая зажигалка", "Очень энергичная, живая, позитивная!!! И ко всему красотка с бесподобной фигурой!", "Ни на кого ни похожи",

– похвалили Юлию.

В Баку певица приехала в сопровождении супруга Алексея Чумакова. Они познакомились в 2009 году, а в 2013 году сыграли свадьбу. Несколько лет назад у пары родилась дочка Амелия. 

Дарья ПЕТРОВА
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