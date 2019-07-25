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"Меня трясло": на жену Преснякова напал водитель

Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: www.globallookpress.com
Певица пригрозила обидчику своими охранниками

Наталья Преснякова рассказала, что любит водить машину в Москве сама, но сегодня ее вождение омрачил конфликт с другим водителем. Артистка заехала в один из дворов столицы и из-за недостатка мест закрыла выезд другому автомобилю, но оставила на лобовом стекле записку, чтобы ей могли позвонить.

На звонок автомобилиста супруга Преснякова среагировала быстро, пообещав, что выйдет через пару минут. А когда певица начала выезжать, чтобы освободить проезд, мужчина подлетел к ней и начал нападать на звезду словесно.

"Меня просто трясло от чувства несправедливости и обиды. Мужики! Как вы смеете разговаривать ТАК с женщинами! Понятно, что подождал, торопился. Но зачем ТАК? Легче стало?",

– написала Подольская в Instagram.

Ответить обидчику знаменитость решила жестко и пригрозила ему охраной, о чем сейчас очень жалеет: "я сморозила нереальную глупость от отчаяния, <…> а у меня нет никаких охранников", - написала девушка.

Поклонники поддержали жену Владимира Преснякова, рассказав, что тоже сталкиваются с хамским поведением мужчин на дорогах.

"Наташа, не обращайте внимание на таких уродов", "Натуличка, до мозгов этого хама ничего не дошло", "Наталья, Вы такая светлая! Пожалеем грубого человека, ему и так трудно с такими расшатанными нервами на свете живётся!", "На дорогах не мужчины, а существа", "Крик-показатель беспомощности...Вот такие мужики пошли",

– написали пользователи в Интернете.

Ранее "Утро" рассказывало, как Наталью Подольскую унизили после фото в купальнике. 


Дарья ПЕТРОВА
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