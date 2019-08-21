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Тарзан слил интимное видео с Королевой

Тарзан слил интимное видео с Королевой
Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: www.globallookpress.com
Танцор оголился на камеру

Наташа Королева и Сергей Глушко женаты уже 16 лет. Супруг певицы решил поделится радостным событием с подписчиками и опубликовал видео с интимными моментами их отношений: на кадрах из ролика они обнимаются, целуются и танцуют вместе. Иногда Тарзан появляется в кадре полуголым, демонстрируя накаченное тело.

Подписчики откровенный ролик оценили: они считают Королеву и Тарзана одной из самых гармоничных пар шоу-бизнеса.

"Вы самая красивая пара, самая гармоничная пара, да что тут говорить, вы просто огонь", "Как вы прекрасны", "Главное сексуйте и любите друг друга", "Вот это да, целых 16 лет", – пожелали поклонники в социальных сетях.

Королева и Глушко познакомились, когда певица была еще замужем за Игорем Николаевым. После у пары родился сын Архип, а спустя пару лет они поженились. Несмотря на слухи о многочисленных изменах Тарзана, супруги до сих пор вместе.

Дарья ПЕТРОВА
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