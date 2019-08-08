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Вайкуле опозорилась на Украине

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com
Звезда рассказала подробности щекотливой истории

Лайма Вайкуле приехала на Украину, чтобы провести свой музыкальный фестиваль. Перед тем как отправиться в Одессу, звезда посетила Киев, где однажды опозорилась на ТВ-шоу.

Артисту пригласили поучаствовать в съемках передачи, тему которой она не знала.

"Когда-то я опозорилась на одном из телеэфиров. <...>Немного опоздала и когда зашла в студию, там уже выступал какой-то очень известный повар, показывавший чудеса кулинарии. Ведущий тут же у меня спросил: "Лайма, как вы относитесь к еде?" Я не раздумывая ответила: "Это для меня лишь топливо",

рассказала знаменитость "Фактам".

Повар ответу Лаймы оскорбился, а после шоу позвал всех участников передачи в ресторан, проигнорировав певицу.

К еде звезда с тех пор также равнодушна, возможно, именно поэтому в свои 65 лет она обладает такой стройной фигурой. Вскоре тело певицы, по ее словам, измениться, ведь она намерена бросить курить.

Раннее Максим Галкин выдал выпивших Вайкуле и Пугачеву. 

Дарья ПЕТРОВА
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