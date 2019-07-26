"Уже дряхлая старушка": Вайкуле сильно изменилась

Прибалтийской звезде перемыли все косточки

Лайму Вайкуле в последнее время не все жалуют. Темой обсуждения нередко становится и внешность звезды. Бурную реакцию подписчиков вызвало фото, недавно выложенное в соцсети. На нем улыбающаяся артистка позирует с шоуменом Игорем Верником. Мужчина крепко держит ее в объятиях и целует. Это дало повод для новых слухов.

"Лайма. Рандеву", – сказано под кадром. Наверное, он сделан во время недавнего фестиваля, который проходил в Юрмале.



Увидев снимок, интернет-пользователи разошлись во мнениях. Многих неприятно поразил вид Вайкуле, и они высказались резко:

"Это не Лайма, это ее биоклон! От Лаймы ничего не осталось!", "Боже, это же другая женщина!? Ужас!", "Уже дряхлая старушка", "ЭТО ЛАЙМА!??!??", "Продешевила свою внешность... жаль..."

Кто-то пояснил, что артистка "всегда разная, вот и сейчас – не узнать". Некая дама отметила: "Затискали Лайму".

Досталось и шоумену. "Верник как всегда", "Не хватайтесь за чужие талии, Вырвавшись из рук своих подруг", "Донжуан", "Ну чего ее целовать? Надо, дружок , надо. Профессия такая есть. Со всеми целоваться".

А один подписчик поинтересовался, "когда свадьба".



Положительных откликов оказалось мало. "Ах, какая легкая фотография", "Кому больше завидовать – просто не решу", – выразили мнения доброжелательные.

На днях Максим Галкин поделился видео с отдыха, на которое попали Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Под роликом юморист сообщил: "Старушки развлекаются". В соцсети тогда хвалили обеих звезд.

Ранее Вайкуле дала самое откровенное интервью. Злопыхатели припомнили певице давнюю обиду и позлословили о ее внешности.