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"Уже дряхлая старушка": Вайкуле сильно изменилась

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com
Прибалтийской звезде перемыли все косточки

Лайму Вайкуле в последнее время не все жалуют. Темой обсуждения нередко становится и внешность звезды. Бурную реакцию подписчиков вызвало фото, недавно выложенное в соцсети. На нем улыбающаяся артистка позирует с шоуменом Игорем Верником. Мужчина крепко держит ее в объятиях и целует. Это дало повод для новых слухов.

"Лайма. Рандеву", – сказано под кадром. Наверное, он сделан во время недавнего  фестиваля, который проходил в Юрмале. 

Увидев снимок, интернет-пользователи разошлись во мнениях. Многих неприятно поразил вид Вайкуле, и они высказались резко:

"Это не Лайма, это ее биоклон! От Лаймы ничего не осталось!", "Боже, это же другая женщина!? Ужас!", "Уже дряхлая старушка", "ЭТО ЛАЙМА!??!??", "Продешевила свою внешность... жаль..."

Кто-то пояснил, что артистка "всегда разная, вот и сейчас – не узнать". Некая дама отметила: "Затискали Лайму".

Досталось и шоумену. "Верник как всегда", "Не хватайтесь за чужие талии, Вырвавшись из рук своих подруг", "Донжуан", "Ну чего ее целовать? Надо, дружок , надо. Профессия такая есть. Со всеми целоваться".  

А один подписчик поинтересовался, "когда свадьба".

Положительных откликов оказалось мало. "Ах, какая легкая фотография", "Кому больше завидовать – просто не решу", – выразили мнения доброжелательные. 

На днях Максим Галкин поделился видео с отдыха, на которое попали Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Под роликом юморист сообщил: "Старушки развлекаются". В соцсети тогда хвалили обеих звезд. 

Ранее Вайкуле дала самое откровенное интервью. Злопыхатели припомнили певице давнюю обиду и позлословили о ее внешности.     

Фоторепортаж
Лайма Вайкуле выглядит лучше Веры Брежневой
Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
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