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Вайкуле выступила против детей

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com
Певица призналась, что завести наследника – это не ее судьба

Лайма Вайкуле дала откровенное интервью Андрею Малахову, в котором затронула многие болезненные для себя темы. Так, например, артистка сообщила, что не рассматривает для себя возможность стать матерью суррогатным способом, как когда-то это сделала ее подруга Алла Пугачева.

Знаменитость сделала два аборта в своей жизни: первый, чтобы не пострадала ее карьера артистки, а второй, потому что ребенка не хотел ее гражданский муж Андрей. После этого Вайкуле так и не удалось самой зачать и выносить ребенка. Певица рассказала телеведущему в программе "Прямой эфир", что против того, чтобы ее наследники появились с помощью суррогатной матери, раз так сложилась судьба.

"Зачем мне что-то искусственно делать. Я, наверное, оглядываясь назад, понимаю, что я иду по течению. Все ко мне приходит, очень нужное, даже моя болезнь мне нужна",

– добавила Вайкуле.

Певица поделилась, что фактически все ее имущество достанется ее возлюбленному Андрею Латковскому, правда, пока у нее не написано завещание. Теперь же артистка задумалась о том, чтобы его составить. 

Полина ИВАНОВА
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