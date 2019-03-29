"Мерзкая стала": Вайкуле повисла на шее у Малахова у моря

Известная артистка дала самое откровенное интервью

Незадолго до юбилея Лайма Вайкуле стала героиней программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Она рассказала телеведущему о своей жизни и творчестве, а также поделилась болью.

"Самое откровенное интервью Лаймы Вайкуле накануне дня рождения! Впервые в жизни я побывал вместе с ней на кладбище домашних животных. Пятница, 17:25",

– сообщил знаменитый шоумен под опубликованным в его Instagram роликом, в котором звучит песня в исполнении прибалтийской звезды.

Подписчики Малахова отреагировали на анонс неоднозначно. Одни припомнили певице давнюю обиду и позлословили о ее внешности:

"Мерзкая она стала. "Начала плевать в колодец, из которого пила всю жизнь", "Лайма, Россия под санкциями. Вам плевать на закон Латвии и ЕС?, "У них с Пугачевой один пластический хирург, что ли"", Спросите у нее, чей Крым, и все о ней станет ясно, теперь она в России не интересна", "Русских не любит, а деньги зарабатывать в России любит. Даже в нашей рекламе по ТВ. Зачем она нам".

Другие удивились. "Классная она – эта Лайма Вайкуле! Я и не знала, что такая открытая", – написала некая дама. А фанаты признались, что "очень любят Лайму".

Некоторые детали беседы с Лаймой уже известны. В частности, Лайма сообщила Андрею, что в ее семье недавно произошло большое горе – умерла мама. "Но что делать? Все там будем", – отметила Вайкуле.

Побывала Лайма в гостях и у другого шоумена. На шоу "Вечерний Ургант" она пришла в стильном образе. Эпизоды передачи артистка выложила в соцсети.

"Очень хорошо выглядите", "Лайма, Вы волшебная женщина! ", "С каждым годом все моложе и моложе", "Вечно Молодая, телом и душой", "Возраст приличный, а выглядит на 35. Как так? Уверена, пластическая хирургия не главное. Это гены! Всегда любуюсь этой женщиной", "А Лаймочка все хорошеет",

– восхищались фолловеры под видео. Не дремали и хейтеры. "Что ты забыла в России", - написал один такой.

В аоскресенье, 31 марта, Лайма Вайкуле отметит юбилей. Она даст большой концерт в Риге, о чем предупредила поклонников. А те ответили: "Икона стиля , красавица и талантище. Обожаю Вас! Радуете всегда своим творчеством и образами!".

О родителях артистки известно мало. Ее отец был рабочим, мать – сначала продавщицей, а потом директором магазина. У Лаймы есть две старшие сестры (одна сводная и одна родная) и старший сводный брат.