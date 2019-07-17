Вайкуле выложила из своего кармана 200 тысяч за "дружбу народов"

Любовь артистки к живому звуку влетает в копеечку

На Рижском взморье стартует фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". Хозяйка праздника Лайма Вайкуле призналась корреспонденту "Утро.ру", что за удовольствие собирать лучших артистов ей приходится доплачивать из своего кармана.

Концепция фестиваля Вайкуле такова, что все артисты выступают вживую в сопровождении большого оркестра. "Проводить такие фестивали – дело неблагодарное, – уверяет Вайкуле. – Конечно, можно было бы, чтобы артисты выступали под "минус", а то и под "плюс" (звучит записанная музыка, или музыка с голосом – Прим. Ред.), но мне это не интересно".

"Музыкант умирает, теряется уровень профессионализма, если он не работает с живым оркестром, – пояснила Вайкуле. – Поэтому даже Стас Михайлов в дуэте со мной на фестивале споет вживую, у него огромный голосовой диапазон".

Стремление к живому звуку вылетает Вайкуле в копеечку. "Во многих европейских странах на государственном уровне поддерживаются фестивали, которые борются за живой звук. Я же в прошлом году из своего кармана заплатила 200 тысяч за "дружбу народов", – смеется певица. Дело в том, что продажа билетов окупает только треть от всех затрат фестиваля.

И это при том, что все исполнители – а в этом году в Юрмале ждут более 50 топовых звезды! – приезжают к Лайме бесплатно, без гонораров. Тут и Сергей Лазарев, и Елена Ваенга, и Григорий Лепс, и Эмин. "Мы обеспечиваем им и их коллективам дорогу, проживание, питание, выполняем всем пожелания по райдеру, – пояснила продюсер фестиваля Элита Милграве. – Кому-то, например, нуден свежий йогурт или молоко в гримерке, а Лолита заказала малину. Мы всем идем на встречу".