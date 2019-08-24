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"Все на одно лицо": изменившуюся Вайкуле спутали с дочерью Пугачевой

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com
Двух певиц обвинили в использовании фотошопа

Алла Пугачева отдыхает в компании Лаймы Вайкуле. Примадонна решила поделиться кадром с подругой в Instagarm, чем вызвала недоумение у подписчиков. Многие решили, что вместо Вайкуле с Пугачевой позирует ее дочь Кристина Орбакайте.

"Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях,порою невыносимых #Алла #Лайма #Дамысдюн", – подписала кадр Пугачева, на котором снялась вместе с Вайкуле.

Лайму поклонники не узнали:

"Думала, что это Кристина. Что то все на одно лицо становятся похожи", "Я тож подумала Орбакайте, никак не лайма Вайкуле", "Я думала, что Вы с Кристиной", "Нет, неудачное фото, все-таки", "Вы как две сестры) одинаковые с лица)", "Это Лайма Вайкуле? Я на первый взгляд и не поняла – думала Кристина!" – отметили фанаты.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что артистки улучшили фото с помощью фотошопа. Однако преданные поклонники просто восхитились тем, как прекрасно выглядят артистки в их возрасте и пожелали им "не стареть духом".

Полина ИВАНОВА
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