"Девчонка": Пугачева в мини-платье довела россиян до экстаза

Примадонна хорошеет день ото дня

Максим Галкин опубликовал в своем Instagram свежие фото супруги Аллы Пугачевой. Звезда на кадрах позирует в черном платье, юбка которого сделана из прозрачной ткани. Наряд оголил стройные ноги певицы, что изумило фанатов.

"Идём поздравлять друга с днём рождения. Пойдём – гульнём",

– подписал снимки юморист.

Подписчики Галкина принялись осыпать его жену комплиментами, отмечая, что Примадонна, наверняка, тратит много времени и сил, чтобы выглядеть так свежо и молодо.

"Алла Борисовна, так держать! Красота – это страшная сила", " Алла очуметь респект и уважуха", "Всем бы так выглядеть", "Очаровательная девушка Алла!", "Красотища!", "Ах, как Алла хороша!" – восхитились фанаты.

Впрочем, нашлись и недовольные. Недоброжелатели отметили, что женщине в почтенном возрасте не стоит так оголяться. Другие злопыхатели обвинили Пугачеву в злоупотреблении достижениями косметологии, из-за чего она стала похожа, по их мнению, на "мумию".