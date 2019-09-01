"Спит с ними тоже": Вайкуле подозревают в переезде к Пугачевой и Галкину

Примадонна в шоке от происходящего

В теплой компании не хватает только Любови Успенской, заявили пользователи.

Поклонники звездной пары с жаром обсуждают личную жизнь Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В Instagram шоумена появилось новое видео "с огоньком". Похоже, после шуточных роликов Лаймы Вайкуле и Примадонны втянулся и Галкин.

На своей странице он выложил ролик, где танцует с латвийской певицей. Временами мелькает лицо Аллы Борисовны, выражающее крайнее недоумение – кадры снимала она. В конце видео появляется ведущая "Дома-2" Ксения Бородина, говорящая, что ей не хватило драйва. Несмотря на подшучивание над ведущей, публику заинтересовало другое – многие задались вопросом, уж не переехала ли Вайкуле к Пугачевой и Галкину. Мол, слишком часто они появляются втроем (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Лайма Вайкуле живёт с вами вместе??я постоянно вижу ее с вами", "Да, она приехала к ним в Юрмалу и осталась жить с ними", "а, она с ними живёт, а вы не знали?" "и спит с ними тоже", "По-моему, это называется свингеры?" "Реакция Аллы Борисовны просто зашкаливает молодцы живите как хотите" "Ещё Любу Успенскую надо было позвать",

– написали комментаторы.

Ранее Пугачеву и Вайкуле заподозрили в издевательствах над певицей Светланой Лободой. После того, как Примадонна назвала ее своей преемницей, две звезды записали шуточный ролик.