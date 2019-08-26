"Есть у тебя еще одна": Пугачева подобрала себе замену

Примадонна сделала неожиданное заявление

Алла Пугачева дала понять, что замена ей уже найдена. И назвала свою преемницу. Видео с признанием опубликовано в Instagram. На нем знаменитая артистка показана с другой певицей – Светланой Лободой.

"Живи спокойно, страна. Есть у тебя еще одна",

– заявила Примадонна, указывая большим пальцем на "суперзвезду". А та кокетливо, будто от смущения, закрыла лицо рукой.

Но на этом речь Аллы Борисовны не закончилась. Откинув немного назад волосы, она добавила: "Все остальные в тени" и, немного согнувшись, ушла.

Ролик опубликован на странице Лободы. Под ним она поблагодарила Игоря Крутого за песню, Пугачеву – "за благословение", а зрителей – за то, что она есть.

Поклонники были восхищены. Они согласились со словами Пугачевой и хвалили обеих певиц: "Это точно!!! Света – вторая примадонна нашего времени", "Алла Борисовна, плохого не скажет... правда же", "Светлана Сергеевна – дубль 2 Алла Борисовна!.. Такая же великая, талантливая, революцинерка и полное олицетворение успеха", "Две суперзвезды", "Обе талантливые, сильные, мудрые и очень стойкие","Артистки, которые покорили весь мир своими голосами", "Две легенды", "Королевы".

Нашлись и недовольные. "Тоже мне сравнение! Алла Пугачева приорала просто! Сравнить Пугачеву, которая легенда! И сравнить Лободу, которая через пару лет лет исчезнет со сцены!", "Ее единственный хит – "Твои глаза", который уже все забыли, не прошло и года" популярности нет", "Ужас", – написали такие.

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