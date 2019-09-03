"Под мухой": Пугачева в сетке устроила шоу в ресторане

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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле выступили на дне рождения своего друга в ресторане. Развлечения артисток на камеру заснял Максим Галкин. В ролике видно, что Примадонна в коротеньком платье с сеткой отжигает рядом с Лаймой Вайкуле. В Instagram предполагают, что знаменитости решили устроить шоу под воздействием алкоголя.
Поклонники, посмотревшие ролик, также прокомментировали голоса артисток без фонограммы: они уверены, что исполнять песни Пугачевой и Вайкуле больше не стоит. А вот энергичности и внешнему виду немолодых звезд только позавидовали.
"Все время под мухой , мне кажется они еле на ногах стоят", "Лайма под такой мухой....Алла не знала куда убежать , чтобы она на нее не вешалась", "Видно, что хорошо выпили", "Лучше не петь, или
фанеру как на концерте врубила бы", "Старые кашолки с прокуренными голосами!
Противно смотреть!", "Мне бы так зажигать в их годы ", "Старые клячи",
– прокомментировали подписчики Максима Галкина.
Ранее в социальных сетях появилось видео с танцем Лаймы Вайкуле и мужа Примадонны. Поклонники предположили, что латвийская певица живет вместе со знаменитой семьей, поэтому у них сложились такие близкие отношения.
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