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"Под мухой": Пугачева в сетке устроила шоу в ресторане

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Энергичности звезды можно только позавидовать

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле выступили на дне рождения своего друга в ресторане. Развлечения артисток на камеру заснял Максим Галкин. В ролике видно, что Примадонна в коротеньком платье с сеткой отжигает рядом с Лаймой Вайкуле. В Instagram предполагают, что знаменитости решили устроить шоу под воздействием алкоголя. 

Поклонники, посмотревшие ролик, также прокомментировали голоса артисток без фонограммы: они уверены, что исполнять песни Пугачевой и Вайкуле больше не стоит. А вот энергичности и внешнему виду немолодых звезд только позавидовали.

"Все время под мухой , мне кажется они еле на ногах стоят", "Лайма под такой мухой....Алла не знала куда убежать , чтобы она на нее не вешалась", "Видно, что хорошо выпили", "Лучше не петь, или фанеру как на концерте врубила бы", "Старые кашолки с прокуренными голосами! Противно смотреть!", "Мне бы так зажигать в их годы ", "Старые клячи", 

– прокомментировали подписчики Максима Галкина.

Ранее в социальных сетях появилось видео с танцем Лаймы Вайкуле и мужа Примадонны. Поклонники предположили, что латвийская певица живет вместе со знаменитой семьей, поэтому у них сложились такие близкие отношения.

Дарья ПЕТРОВА
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