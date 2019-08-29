Звезду обсмеяли за пятнистую зону бикини

Ольга Бузова решила порадовать своих поклонников снимком в купальнике. В Сети к публикации ведущей "Дома-2" отнеслись негативно. Подписчики считают, что девушка слишком сильно расставила ноги и всячески привлекает внимание к своему интимному месту.

Кто-то из пользователей приблизил фотографию и сообщил, что в зоне бикини у Бузовой есть много пигментных пятен.

"Ноги в разные стороны, видимо, работа была тяжелой", "Как можно так низко падать, свое интимное место показывать, да еще и с таким большим пространством, как пещера", "Чего так расщеперилась?", "Растопырилась что-то", "Ноги не сдвигаются", "В зоне бикини столько родинок",

– пишут телеведущей на странице в социальных сетях.

Не понравились подписчикам, а их у Ольги больше 16 млн, и губы певицы. Поклонники считают, что из-за инъекций Бузова не может закрыть рот, а вся ее естественная красота исчезла. Также на теле ведущей дома заметили бордовые пятна.

Ранее "Утро" рассказывало о самых громких скандалах телепроекта "Дом-2".



