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Ольга Бузова решила порадовать своих поклонников снимком в купальнике. В Сети к публикации ведущей "Дома-2" отнеслись негативно. Подписчики считают, что девушка слишком сильно расставила ноги и всячески привлекает внимание к своему интимному месту.
Кто-то из пользователей приблизил фотографию и сообщил, что в зоне бикини у Бузовой есть много пигментных пятен.
"Ноги в разные стороны, видимо, работа была тяжелой", "Как можно так низко падать, свое интимное место показывать, да еще и с таким большим пространством, как пещера", "Чего так расщеперилась?", "Растопырилась что-то", "Ноги не сдвигаются", "В зоне бикини столько родинок",
– пишут телеведущей на странице в социальных сетях.
Не понравились подписчикам, а их у Ольги больше 16 млн, и губы певицы. Поклонники считают, что из-за инъекций Бузова не может закрыть рот, а вся ее естественная красота исчезла. Также на теле ведущей дома заметили бордовые пятна.
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