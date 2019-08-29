Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Как пещера": Бузова выставила интимное место напоказ

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезду обсмеяли за пятнистую зону бикини

Ольга Бузова решила порадовать своих поклонников снимком в купальнике. В Сети к публикации ведущей "Дома-2" отнеслись негативно. Подписчики считают, что девушка слишком сильно расставила ноги и всячески привлекает внимание к своему интимному месту.

Кто-то из пользователей приблизил фотографию и сообщил, что в зоне бикини у Бузовой есть много пигментных пятен.

"Ноги в разные стороны, видимо, работа была тяжелой", "Как можно так низко падать, свое интимное место показывать, да еще и с таким большим пространством, как пещера", "Чего так расщеперилась?", "Растопырилась что-то", "Ноги не сдвигаются", "В зоне бикини столько родинок",

– пишут телеведущей на странице в социальных сетях.

Не понравились подписчикам, а их у Ольги больше 16 млн, и губы певицы. Поклонники считают, что из-за инъекций Бузова не может закрыть рот, а вся ее естественная красота исчезла. Также на теле ведущей дома заметили бордовые пятна.

Ранее "Утро" рассказывало о самых громких скандалах телепроекта "Дом-2". 


Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

России поставили три условия для отмены санкций

Коломойский придумал фантастический сценарий по возвращению Донбасса под крыло Киева

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом

В столичном регионе наступил самый холодный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей