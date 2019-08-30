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"Слепит": пышногрудая звезда "Дома-2" сняла лифчик

Рита Керн. Фото: instagram.com/rita666kern
Красотка с 8 размером показала прелести крупным планом

Маргарита Керн запомнилась зрителям как обладательница самой большой груди на телепроекте "Дом-2". После участия в шоу Керн стала моделью и иногда выкладывает видео со съемок на всеобщее обозрение.

На новой съемке Маргарита избавилась от лифчика, а ягодицы слегка прикрыла бельем, состоящим из полосок ткани. "Кто хочет шлепнуть меня по попке?!", – обратилась брюнетка к подписчикам.

"Шикарно. Сексуальность слепит", "Волнуете своими формами", "Богиня, "Вот это бампер",

– оценили тело Риты Керн.

Несмотря на большое количество поклонников в Сети, девушка пока не нашла своего единственного. Ее встречи с мужчинами не всегда заканчиваются хорошо. Маргарита рассказала, что к ней в Россию приехал поклонник, с которым она познакомилась в Италии. На свидание с популярной красоткой он пришел неподготовленными.

 "Приехал без цветов. Без подарка. Мне рассказывали, что европейцы жадные, но мне не встречались такие экземпляры. <…> Эта будет последняя встреча", – рассказала Керн в Instagram.

Ранее "Утро" рассказывало об участнике "Дома-2", который проиграл жену в карты. 

Дарья ПЕТРОВА
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