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Алена Водонаева разместила в своем Instagram видео с фотосессии. Перед фотографом красотка позировала в обтягивающем латексном платье, которое подчеркивало все ее пышные прелести. В сексуальном наряде телезвезда чувствовала себя очень уверено: вертела ягодицами, выгибалась и постоянно трогала себя.
Поклонники пришли в восторг от пикантного видео с сексуальной девушкой и завалили Водонаеву комплиментами. Некоторые из них позавидовали мужчине, к которому она прижалась на съемке своей "пятой точкой".
"Ох, уж эти изгибы, грация. Пантера!", "Просто идеальная фигура!", "Сплошной секс", "Пушка", "Очень хороша", "Если уж я балдею от нее, представляю, как мужчины слюньки подбирают)", "Повезло мужику, к которому вы прижались",
– написали к Интернете.
Роскошная фигура Алены Водонаевой так нравится ее поклонникам, что они хотели бы увидеть ее в порно. Девушка от подобного предложения отказываться не стала.
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