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"Сплошной секс": Водонаева в латексе покрутила задом и потрогала себя

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-участница "Дома-2" поделилась пикантным роликом

Алена Водонаева разместила в своем Instagram видео с фотосессии. Перед фотографом красотка позировала в обтягивающем латексном платье, которое подчеркивало все ее пышные прелести. В сексуальном наряде телезвезда чувствовала себя очень уверено: вертела ягодицами, выгибалась и постоянно трогала себя.

Поклонники пришли в восторг от пикантного видео с сексуальной девушкой и завалили Водонаеву комплиментами. Некоторые из них позавидовали мужчине, к которому она прижалась на съемке своей "пятой точкой".

"Ох, уж эти изгибы, грация. Пантера!", "Просто идеальная фигура!", "Сплошной секс", "Пушка", "Очень хороша", "Если уж я балдею от нее, представляю, как мужчины слюньки подбирают)", "Повезло мужику, к которому вы прижались",

– написали к Интернете. 

Роскошная фигура Алены Водонаевой так нравится ее поклонникам, что они хотели бы увидеть ее в порно. Девушка от подобного предложения отказываться не стала.

Ранее звезды "Дома-2" выложила фото с раздвинутыми ногами. 

Дарья ПЕТРОВА
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